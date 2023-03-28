ВС Украины отразили ночную атаку дронов

Воздушные силы Украины утверждают, что ПВО страны уничтожила этой ночью 12 из 13 запущенных россиянами иранских дронов-камикадзе, а также разведывательный беспилотник.

В сообщении Воздушных сил говорится, что в налете этой ночью россияне применили 13 дронов-камикадзе "Шахед-136/131".

"Силами и средствами Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 13 воздушных целей: 12 ударных БПЛА "Шахед-136/131" и один разведывательный БПЛА "Гранат-4", - пишут украинские военные.

Воздушные силы Украины также сообщают, что в начале ночи два российских истребителя Су-35, вылетевшие с аэродрома в Ростовской области, нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по целям в Херсонской области.