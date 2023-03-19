Пропаганда РФ сообщила о визите Путина в Мариуполь

Около 6 утра по московскому времени российские государственные агентства сообщили со ссылкой на пресс-службу Кремля, что "Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь".

На сайте Кремля эта информация пока отсутствует, сообщает BBC.

Мариуполь был захвачен российскими войсками в мае прошлого года. О поездках Путина на оккупированные российскими военными украинские территории до этого никогда не сообщалось.

Госагентства утверждают, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, "затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города". В сообщениях говорится, что в поездке Владимира Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, а в микрорайоне "Невский" он якобы "поговорил с горожанами". Интерфакс сообщило, что Путин также "осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города".

Никаких видео или фото, подтверждающих описанную поездку, не опубликовано.

Далее, российская пропаганда сообщила, что Путин "провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону". Якобы там он заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и "ряда военачальников".

Спустя примерно час после этого сообщения РИА "Новости" опубликовало 30 секундный ролик, в котором Владимир Путин в сопровождении Герасимова идут в каком-то помещении. Глава Генштаба спрашивает, где лучше "доложить обстановку" - в кабинете или "в командном пункте". После этого они заходят в одну из комнат, где их встречает замкомандующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и несколько мужчин в военной форме. Путин их приветствует. На этом видеоролик заканчивается.

Никаких подтверждений, что это видео действительно снято в командном пункте в Ростове-на-Дону, пока нет.