Боррель: Россия снова совершает военные преступления

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отреагировал на очередной обстрел россиянами Украины, который состоялся 22 марта.

"Россия снова атаковала Украину иранскими беспилотниками, обстреляв учебные заведения и нанеся ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

Именно тогда, когда Путин заявил президенту Си о необходимости "мирного урегулирования", Россия снова совершает военные преступления", - написал главный дипломат Евросоюза.

В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью шесть ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.