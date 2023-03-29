Последнее обновление: 29.03.2023 14:03

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не стал комментировать сообщения о поставках Украине снарядов с обедненным ураном, но выразил мнение, что это вооружение, не несет радиологической опасности.

"Я являюсь директором Международного агентства по атомной энергии, и я не могу поддерживать или не поддерживать поставку. Но безусловно, как и все, я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее", - сказал, завершая визит на Запорожскую АЭС, передает Интерфакс.

Он отметил, что вопрос использования вооружения с обедненным ураном изучался в МАГАТЭ достаточно долго. "Это вооружение не несет радиологической опасности. Но в любом случае этот вопрос напрямую не касается той работы, которую мы выполняем здесь", - добавил Гросси.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон наряду с танками Challenger-2 передаст Киеву боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

Ранее по теме


<Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование