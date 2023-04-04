ISW: Российские военные захватили здание администрации Бахмута

В своей очередной сводке о ситуации на фронте американский Институт изучения войны (ISW) подтверждает данные российских источников о том, что силы ЧВК "Вагнер" в ночь на 2 апреля сумели захватить здание администрации Бахмута.

По сведениям ISW, 3 апреля российские силы продолжили продвигаться в центр города. В качестве доказательства этого факта эксперты ссылаются на кадры с "вагнеровским" и российским флагами на горе обломков разрушенной администрации Бахмута. Кроме того, в интернете появилась фотография одного из наемников ЧВК "Вагнер" около здания администрации, сделанная до того, как оно было разрушено.

Как пишут американские эксперты, представители ВСУ подтверждают выводы ISW о том, что вместе с "вагнеровцами" в Бахмуте все больше действуют регулярные российские войска, в частности, силы ВДВ.

В ночь на понедельник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы "юридически захватили" Бахмут. При этом он признал, что в западной части города остаются украинские войска. Представители украинских властей назвали слова Пригожина не соответствующими действительности; они настаивают, что силы ВСУ продолжают сражаться за Бахмут.