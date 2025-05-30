Последнее обновление: 30.05.2025 17:52

Украина выйдет еще из нескольких соглашений в рамках СНГ

Кабмин Украины согласовал выход Киева из трех соглашений в рамках СНГ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

согласно информации, правительство на очередном заседании одобрило законопроекты о выходе из соглашения о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными органами государств - участников СНГ, от 1997 года, из соглашения о порядке транзита через территории государств - участников СНГ от 1999 года, а также из соглашения о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, подписанного в Москве в 1993 году.

Украина уже вышла ряда из соглашений, которые заключены с Россией и Беларусью, а также в рамках СНГ.

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