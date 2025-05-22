Украина намерена денонсировать ряд соглашений с Беларусью, Россией и СНГ

Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О прекращении действия, выходе и денонсации международных договоров Украины, заключенных правительством Украины с правительствами Российской Федерации, Республики Беларусь, а также в рамках Содружества Независимых Государств». Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает прекращение действия ряда двусторонних и многосторонних соглашений:

соглашение между правительством Украины и правительством РФ о взаимном зачете задолженности за поставленные энергетические ресурсы и расщепляющиеся материалы (30 октября 1997 года, Киев), ратифицированное 14 мая 1999 года;

соглашение о резервных поставках и оплате российского природного газа в 2001 году (22 декабря 2000 года, Москва), ратифицированное 15 ноября 2001 года;

соглашение о предоставлении государственного кредита на достройку атомных электростанций в Украине (21 июня 2002 года, Харьков), ратифицированное 22 ноября 2002 года;

протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси об отмене изъятий из режима свободной торговли (21 мая 2004 года, Минск), ратифицированный 2 ноября 2005 года.

Кроме того, Украина планирует выйти из следующих международных соглашений:

соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов (27 марта 1997 года, Москва), ратифицированное 16 января 1998 года;

соглашение о мерах по предотвращению и прекращению использования ложных товарных знаков и географических указаний (4 июня 1999 года, Минск), ратифицированное с оговорками 21 сентября 2000 года;

соглашение о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (18 октября 2011 года, Санкт-Петербург), ратифицированное с заявлением и оговорками 20 июня 2012 года.

Проект также предусматривает денонсацию соглашения о общих условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и отраслей стран-участниц СНГ (23 декабря 1993 года, Ашхабад), ратифицированного 14 марта 1995 года.