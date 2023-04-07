Последнее обновление: 07.04.2023 16:27

Британская разведка: Российские военные набрали обороты в битве за Бахмут

Свежая сводка британской разведки, посвященная битве за Бахмут, утверждает, что в последние дни российские войска набрали обороты в битве за город, хотя с конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени застопорилось.

Британская разведка полагает, что российские военные, весьма вероятно, продвинулись в центр города и захватили западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой, говорится в сводке.

Продвижение российских военных британская разведка объясняет тем, что ЧВК "Вагнер" и российское минобороны могли приостановить вражду и улучшить сотрудничество.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование