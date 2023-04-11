Российские Су-35 нанесли удары по городам в Запорожской области

Во вторник утром Россия нанесла массированный удар по линии разграничения в Запорожской области, говорится в заявлении главы областной военной администрации Юрия Малашко.

По его словам, по две управляемые ракеты, запущенные российскими истребителями Су-35, попали в жилой сектор в Орехове и Гуляйполе, а российской артиллерией был обстрелян Степногорск. По предварительным данным, пострадавших нет, передает BBC.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил об ударах по городам и опубликовал кадры разрушенных зданий в Орехове.