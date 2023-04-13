"Слитые" документы разведки США: война в Украине затянется надолго

Документы разведывательного управления Министерства обороны США, которые якобы попали в интернет, свидетельствуют, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".

Как сообщает Reuters, в одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится о том, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.

"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы – захватить весь регион в 2023 году", – отмечают авторы разведывательной оценки.

"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который, при отсутствии непредсказуемого восстановления, может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", – указывается в документе.

Также в документах военной разведки США утверждается, что и Россия, и Украина имеют "умеренную" боевую устойчивость – это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.