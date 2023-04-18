Последнее обновление: 18.04.2023 10:42

Кремль: Путин побывал на фронте в Херсонской области

Кремль утверждает, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, где провел совещание с военными, сообщает пресс-служба президента РФ.

"Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин также побывал еще в одном штабе – "Восток", который относится к Росгвардии, "в Луганской народной республике". Поездки "заранее не готовились", подчеркивается в сообщении Кремля.

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