Последнее обновление: 19.04.2023 10:54

Россия ударила по Одессе “шахедами”

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по Одессе беспилотниками-камикадзе иранского производства “Шахед-136”, сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

По его информации, жертв и пострадавших нет, однако имеются попадания по объекту гражданской инфраструктуры.

“Благодаря успешной работе наших сил обороны большая часть БПЛА противника уничтожена”, - заявил чиновник.

Он сообщил, что на месте удара работают подразделения ГСЧС и другие структуры.

Накануне вечером украинские зенитчики объявили, что сбили в районах Запорожья и Днепра семь беспилотников, в том числе шесть "шахедов".

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