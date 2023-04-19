Россия ударила по Одессе “шахедами”

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по Одессе беспилотниками-камикадзе иранского производства “Шахед-136”, сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

По его информации, жертв и пострадавших нет, однако имеются попадания по объекту гражданской инфраструктуры.

“Благодаря успешной работе наших сил обороны большая часть БПЛА противника уничтожена”, - заявил чиновник.

Он сообщил, что на месте удара работают подразделения ГСЧС и другие структуры.

Накануне вечером украинские зенитчики объявили, что сбили в районах Запорожья и Днепра семь беспилотников, в том числе шесть "шахедов".