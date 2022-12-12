Страны ЕС пока не согласовали новый пакет санкций против РФ

Страны-члены Европейского Союза еще не согласовали девятый санкционный пакет против России, возможно, решение будет в понедельник вечером.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

"Еврокомиссия выдвинула предложения. Но решение должен принять Совет ЕС. У 27 министров - разные взгляды на этот вопрос. С тех пор как мы сделали предложение, а это еще не решение, состоялись обсуждения, и я надеялся, что утром мы сможем объявить о "зеленом свете", но пока это не так", - сказал Боррель.

"Возможно, в конце дня. Но есть определенные вопросы, которые требуют согласования. Надеюсь это произойдет вечером, возможно, завтра. Но я не скажу, что это будет легко, потому что есть разные взгляды среди стран-членов", - добавил он.

7 декабря в среду Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам.

Предлагаемый 9-й пакет санкций против РФ предполагает введение рестрикций в отношении 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры для усложнения России доступа к беспилотникам.