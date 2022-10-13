ЕС продлил санкции против лиц из РФ и Сирии за использование химического оружия

Совет Европейского Союза в четверг принял решение продлить ограничительные меры в отношении 15 физических и двух юридических лиц из России и Сирии в связи с распространением и применением ими химического оружия еще на один год, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Санкции ЕС имеют целью способствовать усилиям по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также обеспечить соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Как напоминает Совет Евросоюза, впервые санкции были введены в 2018 году против физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, материальную и техническую поддержку.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС, замораживание активов, а также запрет финансирования подсанкционных лиц физическими и юридическими лицами в Евросоюзе.

В санкционном списке находятся Центр научных студий и исследований в Дамаске, который является ключевым в разработке химоружия в Сирии, а также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который стоит за разработкой нервного агента "Новичок".