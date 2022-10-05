ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России

Совет Евросоюза в четверг утвердил восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию украинских территорий.

Согласованный пакет вводит в законодательство ЕС основу для установления верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейших ограничений на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно санкциям, будет запрещено осуществлять морские перевозки и оказывать техническую помощь, брокерские услуги, финансирование или финансовую помощь, связанные с морскими перевозками в третьи страны сырой нефти (с декабря 2022 года) или нефтепродуктов (с февраля 2023 года), происходящих или экспортируемых из России. Предоставлять транспортные и указанные услуги можно будет, если нефть или нефтепродукты закупаются по установленному предельному уровню цен или дешевле.

Кроме того, накладываются дополнительные ограничения на импорт на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как камни и драгоценные металлы, которые в целом приносят России значительные доходы.

Продажа, передача поставки или экспорт дополнительных товаров, используемых в авиационной отрасли, также будут ограничены.

Вводятся санкции против физических и юридических лиц, причастных к организации незаконных "референдумов", представителей оборонного сектора и лиц, распространяющих дезинформацию о войне.

Совет ЕС также решил расширить критерии для включения в санкционные списки, чтобы включить возможность наказывать тех, кто способствует обходу санкций ЕС.

Расширен перечень предметов ограниченного использования, которые могут способствовать военно-техническому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. Список теперь будет включать определенные электронные компоненты, дополнительные химические вещества и товары, которые могут быть использованы для смертной казни, пыток или иного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Совет ЕС вводит запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт гражданского огнестрельного оружия и его основных компонентов и боеприпасов к нему, военной техники, военизированной техники и запасных частей.

Решение вводит запрет гражданам ЕС занимать любые должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов.

Санкции также предусматривают ограничения в отношении криптоактивов, предоставления архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг в области информационных технологий и юридических консультаций в России.

Совет также решил, что отныне географический охват ограничений, введенных 23 февраля, которые включают, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей.