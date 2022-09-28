Эстония предложит включить в санкционный список ЕС главу РПЦ Кирилла

Эстония предложит внести патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла (Владимира Гундяева) в санкционный список Европейского Союза.

Об этом в среду заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR.

По его словам, такая инициатива вызвана заявлениями патриарха, восхваляющими "геноцидальную войну".

Глава РПЦ патриарх Кирилл заявил на днях, что в войне против Украины российские солдаты выполняют свое призвание и долг перед родиной и обществом, поэтому их действия можно сравнить с самопожертвованием. По его словам, погибшим российским солдатам будут прощены абсолютно все их грехи.

27 сентября Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его словам, должна помочь "полному примирению России и Украины". При этом "примирение" в понимании РПЦ не должно идти путем "опасных компромиссов".