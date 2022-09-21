ЕС начал подготовку восьмого пакета санкций против России за войну

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз начинает подготовку восьмого пакета санкций против Российской Федерации за агрессивную войну против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал в комментарии СМИ после срочной встречи министров иностранных дел стран-членов, проведенной в Нью-Йорке параллельно с Генассамблеей ООН.

Жозеп Боррель отметил, что решение президента РФ о частичной мобилизации и псевдореферендумах на оккупированных территориях, как и ядерные угрозы, являются сигналами паники и отчаяния.

"Совершенно ясно, что Путин пытается уничтожить Украину… Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал нас о ситуации, и министры после этого согласились поручить своим командам начинать подготовку восьмого пакета санкций", - сказал Боррель.

Он не привел деталей, отметив только, что речь будет идти о "наиболее подходящих секторах российской экономики" и расширении списка лиц, к которым применили персональные санкции.