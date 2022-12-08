Еврокомиссия объявила 9-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против России за развязанную ею войну, который предлагает утвердить странам-членам, сообщила в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во-первых, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что речь идет в том числе о лицах, которых можно считать ответственными за целенаправленные удары по гражданским целям, вывоз украинских детей в РФ, вывоз присвоенной сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.

Во-вторых, Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков - включая полный запрет транзакций Российского банка развития регионов.

В-третьих, предлагают дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения - включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.

Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

В дополнение, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.