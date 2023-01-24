Восемь европейских стран присоединились к продлению санкций ЕС из-за агрессии России

Кроме членов Европейского Союза, еще восемь стран Европы присоединились к решению блока о персональных санкциях против лиц в связи с военной агрессией России против Украины, которые были продлены в сентябре 2022 года.

"Страны-кандидаты на членство Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении ЕС.

Напомним, 14 сентября 2022 года Совет ЕС официально подтвердил продление на шесть месяцев санкций против 1206 физических и 108 юридических лиц, большинство из которых попали под ограничения "в ответ на неоправданную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины".

Таким образом, санкции продолжают действовать до 15 марта 2023 года.

Вместе с тем, Венгрия в январе в очередной раз заявила, что будет выступать против продления санкций, если из санкционного списка не будут исключены три российских олигарха- Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников. Кроме того, Венгрия добивается исключения из-под санкций операций российских банков с гуманитарными организациями.