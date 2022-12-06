Девятый пакет санкций против РФ содержит запрет четырех росканалов

В девятый пакет санкций против России Европейская комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

Конкретный характер запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ все еще определяется и, по словам собеседника FT, вероятно, будет содержать исключения для определенных товаров - например, титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком.

Также в предложение девятого пакета санкций ЕС против России, по данным СМИ, входят:

запрет на вещание четырех российских телеканалов;

экспортный контроль за продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 миллиарда евро, которые РФ может использовать для производства вооружения;

запрет на операции с тремя российскими банками;

санкции против 180 физических и юридических лиц из России;

запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Ожидается, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря. Европейская комиссия отказалась от комментариев.