Последнее обновление: 20.06.2025 18:00

Одобрен проект межправсоглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Лукашенко 19 июня подписал указ № 236, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций, сообщает его пресс-служба.

Основными целями договора являются создание зоны свободной торговли услугами между Беларусью и ОАЭ, обеспечение благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в сфере содействия инвестициям, расширение и диверсификация взаимной торговли.

Ожидается, что заключение соглашения укрепит торгово-экономические связи между странами.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство.



<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование