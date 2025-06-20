Одобрен проект межправсоглашения Беларуси и ОАЭ о торговле услугами и осуществлении инвестиций

Лукашенко 19 июня подписал указ № 236, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов о торговле услугами и осуществлении инвестиций, сообщает его пресс-служба.

Основными целями договора являются создание зоны свободной торговли услугами между Беларусью и ОАЭ, обеспечение благоприятных условий для развития двустороннего сотрудничества в сфере содействия инвестициям, расширение и диверсификация взаимной торговли.

Ожидается, что заключение соглашения укрепит торгово-экономические связи между странами.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство.