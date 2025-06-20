SEC Таиланда изменит правила листинга криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) вынесла на общественное обсуждение новые правила листинга цифровых активов. Оно продлится до 21 июля.

Инициатива призвана развить экосистему и поддержать инновации, сохранив защиту инвесторов.

Главное изменение — разрешение для криптобирж добавлять в листинг собственные утилитарные токены или активы связанных с ними лиц. Обязательное условие: монета должна иметь практическое применение в блокчейне.

Второе предложение направлено на борьбу с инсайдерской торговлей. Платформы обяжут раскрывать списки аффилированных лиц для эмитентов всех типов токенов.

Биржи также должны внедрить систему оповещений для SEC. Это позволит регулятору отслеживать и предотвращать манипуляции на рынке.

Для уже размещенных на биржах активов установлен переходный период. Эмитенты должны предоставить данные о связанных лицах в течение 90 дней после вступления правил в силу.

Напомним, в мае правительство Таиланда объявило о запуске цифрового инвестиционного токена G-Token. В SEC подчеркнули, что разработанный Министерством финансов для покрытия бюджетного дефицита актив нельзя использовать для оплаты товаров или переводов.