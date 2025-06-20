В Южной Корее задумались об одобрении спотовых крипто-ETF

Власти Южной Кореи представили дорожную карту по одобрению спотовых криптовалютных ETF. Об этом пишут местные СМИ.

После появления сообщений Комиссия по финансовым услугам (FSC) уточнила, что детали еще не согласованы.

Согласно СМИ, FSC направила документ в Президентский комитет по планированию политики. Меры по запуску крипто-ETF подготовят во второй половине 2025 года.

Инициатива поддерживает предвыборное обещание президента Ли Чжэ Мена снять внутренний запрет на такие инструменты. Ранее FSC запрещала выпуск и торговлю ETF на базе цифровых активов из-за рисков для финансовой стабильности.

Дорожная карта также включает отмену запрета на стейблкоины, привязанных к корейской воне. Ожидается, что это произойдет во второй половине 2025 года. По мнению президента, такой шаг поможет предотвратить отток капитала из страны.

Южная Корея — один из крупнейших розничных крипторынков в мире. По данным FSC, на конец 2024 года граждане страны владели цифровыми активами на сумму 104 трлн вон ($75,7 млрд).

В марте подразделение финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи сообщило о блокировке 17 иностранных криптобирж в Google Play.

В апреле власти изучили открытие доступа к криптобиржам для иностранцев при усилении контроля за отмыванием денег.

Позднее BoK заявил о намерении «активно участвовать» в создании законодательства, регулирующего стейблкоины.