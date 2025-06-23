В Канаде запустили первый в стране экспортный LNG-терминал

В Канаде в воскресенье, 22 июня, ввели в эксплуатацию первую очередь завода LNG Canada, который станет первым и крупнейшим в стране экспортным предприятием по сжижению газа, пишет Reuters.

Предприятие расположено на тихоокеанском побережье, что значительно сокращает расстояние до азиатских рынков по сравнению с американскими заводами на побережье Мексиканского залива.

Когда завод заработает на полную мощность, он сможет экспортировать 14 миллионов тонн LNG в год. Сейчас работает только часть завода (первая установка сжижения с мощностью 5,6 млн тонн в год), и то с частичной производительностью из-за технических проблем с одной из линий.

Проект реализует совместное предприятие Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation и Kogas.

Первая загрузка танкера планируется в конце июня. Согласно данным отслеживания судов, в порт Китимат, где расположен завод LNG Canada, следует танкер-газовоз Gaslog Glasgow.

После полного запуска этого завода канадский экспорт газа в США, вероятно, снизится, поскольку у канадских энергетических компаний появится альтернативный путь сбыта. До этого США были единственным покупателем канадского газа. Канада экспортировала примерно 243 млн кубических метров газа в день через трубопроводы в США в 2024 году.

На тихоокеанском побережье Канады также строятся два других меньших LNG-экспортных завода. Эти терминалы, Woodfibre LNG и Cedar LNG, планируется завершить между 2027 и 2028 годами.