Прямые иностранные инвестиции в Китай за 5 месяцев упали на 13,2%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-мае 2025 года упал на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 358,19 млрд юаней ($49,96 млрд). Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли.

При этом ПИИ государств АСЕАН в КНР выросли на 20,5%, Японии - на 70,2%, Великобритании - на 60,9%, Южной Кореи - на 10,3%, Германии - на 7,1%, пишет Синьхуа.

В январе-мае в стране было зарегистрировано 24,018 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 10,4% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

По итогам2024 года объем ПИИ рухнул на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней. Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).