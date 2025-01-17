Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

Прямые иностранные инвестиции в Китай в 2024 году упали на 27,1%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в 2024 году уменьшился на 27,1% и составил 826,25 млрд юаней ($114,76 млрд). Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

Это максимальный спад за всю историю подсчетов (с 2008 года).

На высокотехнологичное производство пришлось 96,29 млрд юаней, что составляет 11,7% общего объема вложений.

В сфере медицинского оборудования приток инвестиций подскочил почти вдвое, в области профессиональных технических услуг - на 40,8%, в производстве компьютеров и офисной техники - на 21,9%.

ПИИ Германии в КНР выросли на 2,2%, Сингапура - на 10,8%, Испании - в 2,3 раза, пишет Синьхуа.

При этом за год в стране было зарегистрировано 59,08 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 9,9% превышает их число за 2023 год.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование