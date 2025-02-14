Китай в 2024 году зафиксировал крупнейший в истории отток ПИИ

В 2024 году Китай зафиксировал крупнейший в истории отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - $168 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

В сообщении говорится, что это рекордный показатель с 1990 года, и ситуация может ухудшиться из-за обострения торговой войны с США.

По данным Государственного управления валютного контроля КНР, международные компании массово выводят средства, а местные фирмы переводят капитал за границу. Китайские инвесторы перевели $173 млрд, тогда как иностранные компании вложили лишь $4,5 млрд - минимальный уровень с 1992 года.

Пекин пытается сдержать этот отток. Власти предлагают инвесторам налоговые льготы, лучшие условия ведения бизнеса и даже отменяют визовые ограничения. Недавно правительство приняло план действий для привлечения новых инвестиций.

Несмотря на отток капитала, торговое сальдо Китая остается сильным. В 2024 году профицит текущего счета составил $422 млрд, а в последнем квартале - вырос на рекордные $181 млрд. Основной причиной стал рост профицита торговли товарами до $768 млрд.

Однако такой дисбаланс создает напряженность в международной торговле. США и другие страны все больше критикуют Китай за чрезмерное превышение экспорта над импортом, что грозит новыми торговыми ограничениями.