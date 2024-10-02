Последнее обновление: 02.10.2024 17:05

Китай в январе-августе увеличил прямые инвестиции за рубежом на 12,4%

Общий объем прямых инвестиций (ODI) Китая за рубежом в январе-августе вырос на 12,4% относительно того же периода прошлого года и составил $94,09 млрд. Об этом сообщило Министерство торговли страны.

Объем вложений денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", увеличился на 2,2% - до $20,51 млрд, пишет Синьхуа.

По данным Climate Energy Finance, исследовательской группы из Сиднея, с начала 2023 года инвестиции КНР в 130 проектов в сфере возобновляемой энергетики и электрификации транспорта составили $109,2 млрд, исходя из корпоративных объявлений и финансовых отчетов.

Китай стремится стимулировать передовое производство, включая технологии следующего поколения и "чистой" энергии, чтобы поддержать замедляющийся рост экономики в стратегическом отходе от инвестиций в недвижимость и инфраструктуру, пишет Financial Times.

Директор CEF Тим Бакли отмечает, что Китай не просто экспортирует излишки производственных мощностей в сфере "чистой" энергии, но и все больше поставляет за рубеж свои технологии, инжиниринг, цепочки поставок и финансовые ресурсы.

"ODI Китая растут в масштабах, которые мы не можем игнорировать. Они сопоставимы с крупнейшими мировыми инвесторами, такими как США и Япония", - сказала экономист Oxford Economics Бетти Ванг.

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