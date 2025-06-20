Затраты на строительные работы в Беларуси за январь-май 2025 года выросли на 37,6%

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-май 2025 года составил 9,5 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей, или на 37,6% больше по сравнению с январем-маем 2024 года.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ составила 22,7%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 79,9%, государственная составила 18,2%, иностранная – 1,9%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-мае 2025 года составила 33,7%, Минской области – 18,7%, Гомельской – 10,7%, Брестской – 11,2%, Гродненской – 9,2%, Витебской – 7,7%, Могилевской – 8,7%.