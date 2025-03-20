В Беларуси на строительные работы в январе-феврале 2025 года затрачено 2,9 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-февраль 2025 года составил 2,9 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей, или на 38% больше по сравнению с январем-февралем 2024 года.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 16,5%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 82,9%, государственная составила 15,7%, иностранная – 1,4%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-феврале 2025 года составила 34,8%, Минской области – 19%, Гомельской – 10,6%, Брестской – 10,9%, Гродненской – 8,9%, Витебской – 7,7%, Могилевской – 8,0%.