Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

В Беларуси на строительные работы в январе-июне 2025 года затрачено 11,9 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-июнь 2025 года составил 11,9 млрд рублей, что на 3,0 млрд рублей, или на 33,7% больше по сравнению с январем-июнем 2024 года.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ составила 24%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 79,2%, государственная составила 19,1%, иностранная – 1,7%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий – 39,2%, специальные строительные работы – 36,4%, гражданское строительство – 24,5%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-июне 2025 года составила 33,7%, Минской области – 18,7%, Гомельской – 10,7%, Брестской – 11,3%, Гродненской – 9,1%, Витебской – 7,7%, Могилевской – 8,8%.

Ранее по теме


<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование