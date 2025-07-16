Последнее обновление: 16.07.2025 17:19

Бельгия выделит €140 млн на ПВО Украины

Бельгия планирует выделить €140 млн на противовоздушную оборону (ПВО) Украины в рамках германской инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD). Об этом пишет издание HLN со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена.

"Транспортные самолеты A400M также могут обеспечить логистическую поддержку", - сказал он.

По его словам, первые заказы в рамках реконструкции бельгийской системы ПВО также планируется разместить уже в этом году. К этому проекту планируется привлечь собственную промышленность.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование