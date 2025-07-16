Бельгия выделит €140 млн на ПВО Украины

Бельгия планирует выделить €140 млн на противовоздушную оборону (ПВО) Украины в рамках германской инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD). Об этом пишет издание HLN со ссылкой на министра обороны Бельгии Тео Франкена.

"Транспортные самолеты A400M также могут обеспечить логистическую поддержку", - сказал он.

По его словам, первые заказы в рамках реконструкции бельгийской системы ПВО также планируется разместить уже в этом году. К этому проекту планируется привлечь собственную промышленность.