Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

Кыргызстан перестал быть основным платежным хабом для российского бизнеса

Кыргызстан перестал быть одним из основных платежных хабов для российского бизнеса. Об этом сообщает РБК.

Согласно информации, расчеты через местные банки стали дольше и дороже, а в некоторых случаях и вовсе невозможны. Такие комментарии получены от опрошенных журналистами консультантов из транспортных компаний и экспертов.

Как поясняется в публикации, причиной стало ужесточение условий операций осенью 2024 года и весной 2025-го.

Теперь большинство платежей в рублях должны проходить через один расчетный банк и главное — с реальной поставкой оплачиваемых товаров на территорию Кыргызстана.

Еще в первом квартале этого года расчеты через Кыргызстан проходили за один день. Во втором квартале этот срок составлял уже три дня. Наибольшая обработка данных характерна для банковских операций свыше 3 миллионов рублей. Это связано с ужесточением банковских проверок, включая анализ информации о назначении платежа и данных о контрагентах.

Напомним, осенью прошлого года Нацбанк запретил банкам проводить платежи без реальных поставок на территорию страны.

«Установить ограничение на год поднадзорным Национальному банку организациям принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, заключенным иными лицами, предметом которых являются товары, работы и услуги, следующие из иностранных государств или в иностранные государства, без реальной поставки на территорию КР, кроме уполномоченных государственных компаний, определенных кабинетом министров», - говорится в документе.

Такое решение принято «в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания финансовой стабильности».



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