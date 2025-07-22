Последнее обновление: 22.07.2025 15:51

В России ликвидировали "Америкэн экспресс банк"

Российская "дочка" американской American Express Company - ООО "Американ экспресс банк" - официально ликвидирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую запись, внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"В книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации ООО "Америкэн экспресс банк", - следует из материалов ЦБ РФ.

Банк добровольно завершил свою деятельность в российском банковском секторе. В мае 2024 года Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию "Америкэн экспресс банка" в РФ. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций "Америкэн экспресс банка" с 13 августа.

"Америкэн экспресс банк" был зарегистрирован ЦБ РФ в декабре 2005 года. Учредителем банка является американская компания American Express, которая в 2022 году свернула бизнес в России.



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