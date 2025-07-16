Последнее обновление: 16.07.2025 14:21

Oracle инвестирует $3 млрд в ИИ и облачную инфраструктуру в Германии и Нидерландах

Американская технологическая компания Oracle инвестирует три миллиарда долларов США в течение следующих пяти лет в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру в Германии и Нидерландах, чтобы удовлетворить растущий спрос. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что планирует выделить $2 млрд Германии и $1 млрд — Нидерландам.

Отмечается, что крупные технологические компании инвестировали десятки миллиардов долларов США в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта после успеха чат-бота ChatGPT от OpenAI.

Между тем акции Oracle, чьи облачные сервисы помогают компаниям создавать инфраструктуру искусственного интеллекта, выросли примерно на 38% с начала года.

В июне компания повысила прогноз годовой выручки из-за высокого спроса на облачные сервисы, связанные с искусственным интеллектом.

Oracle также является частью совместного предприятия под названием Stargate, цель которого предоставление крупномасштабных вычислительных услуг для OpenAI.



<Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование