Toyota повышает цены на авто из-за пошлин Трампа

Японский автопроизводитель Toyota Motor с июля повысит цены на некоторые продаваемые в США автомобили в среднем на $270. Об этом сообщает Reuters.

Цены на модели Lexus, бренда, который принадлежит Toyota, также вырастут в среднем на $208.

Решение компании является следствием введения президентом США Дональдом Трампом 25% пошлины на импортные автомобили и автозапчасти.

В то же время представитель Toyota отрицает, что пошлина непосредственно повлияла на повышение цен.

"Последнее повышение цен является частью нашего регулярного пересмотра цен", - заявил представитель Toyota Нобу Сунага.