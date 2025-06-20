Иностранные грузовые вагоны снова смогут курсировать по территории Украины

АО «Укрзализныця» утвердило порядок определения грузовых иномарок как технически совместимых с инфраструктурой железных дорог Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Укрзализныця утвердила порядок определения иностранных грузовых вагонов как технически совместимых с инфраструктурой железных дорог Украины. Это решение позволяет упорядочить вопрос с прохождением вагонов нерезидентов на территории Украины», - говорится в сообщении.

В то же время отменяются действующие конвенционные ограничения на их курсирование, которые действовали с 1 марта 2025 года в связи с прекращением действия соглашения о совместном использовании грузовых вагонов на территории бывшего СНГ и связанных с ним нормативных документов, которые сделали невозможным дальнейшее использование вагонов регистрации других государств на украинской инфраструктуре.

В настоящее время согласованы все технические моменты и урегулирован ряд организационных вопросов, в частности, разработан и утвержден не только порядок определения технической совместимости, но и типовая форма договора об организации пробега иностранных грузовых вагонов на территории Украины.

В ведомстве отмечают, что у владельцев иномарок будет 30 дней с момента опубликования контракта для заключения соответствующих договоров с «Укрзализныцей» и предоставления необходимой технической информации для определения интероперабельности вагонов для их дальнейшего использования во внутренних железнодорожных перевозках.

АО «Укрзализныця» с 16 июня обновило значение среднесуточной скорости движения собственных грузовых вагонов, что позволит клиентам снизить расходы на перевозку.