Последнее обновление: 13.06.2022 17:21

Еврокомиссия будет рекомендовать для Украины и Молдовы статус кандидата с условиями

Еврокомиссия, скорее всего, будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС с условиями, в то время как по Грузии до сих пор остаются вопросы.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня Европейская комиссия провела ориентировочные дебаты по заявкам на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", – сообщил он.

Напомним, 11 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и заявила, что они позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

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