Последнее обновление: 13.06.2022 11:42

Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев за день до заключения Еврокомиссии о кандидатстве

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня.

Об этом пишет итальянское издание La Stampa, сообщает "Европейская правда".

Издание отмечает, что лидеры приедут вместе, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Визит состоится за день до того, как Европейская комиссия предоставит заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в ЕС.

Этот вывод станет основанием для принятия политического решения на саммите лидеров ЕС 23-24 июня.

В воскресенье немецкое издание Bild сообщило, что Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии, однако дата не называлась.

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