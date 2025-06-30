Двое сотрудников ФСБ России задержаны в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан»

В офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» (Бакинское отделение российского МИА «Россия сегодня»), имеются задержанные.

Как пишут местные СМИ, в ходе операции МВД задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, работающих в этом агентстве.

Ранее появилась информация, что в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» проводится спецоперация.

Полиция взяла офис под контроль.

Позже Министерство внутренних дел Азербайджана подтвердило информацию о спецоперации в агентстве «Sputnik-Азербайджан».

Заявлено, что общественности представят дополнительную информацию по данному поводу.

Деятельность «Sputnik-Азербайджан» была приостановлена некоторое время назад.

Несмотря на это, выяснилось, что агентство продолжает свою деятельность, а его сотрудники выходят на работу.