Азербайджан снова вызвал посла РФ на фоне конфликта между странами

В Министерство иностранных дел Азербайджана второй раз за неделю вызвали посла России Михаила Евдокимова в связи с конфликтом, вызванным силовым задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Российскому послу во время вызова во внешнеполитическое ведомство в Баку заявили протест "в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

"Была вновь выражена глубокая озабоченность в связи с гибелью двух азербайджанцев и тяжелыми ранениями других наших соотечественников в результате противоправных действий правоохранительных органов России во время рейдов 27 июня в Екатеринбурге", – говорится в сообщении.

Евдокимову также указали на признаки этнической нетерпимости в отношении азербайджанцев в российских СМИ.

"Было также подчеркнуто, что представлять позицию Азербайджана по этому вопросу как вмешательство во внутренние дела России является необоснованным", – отметили в ведомстве.

Напомним, днем в понедельник в Азербайджане заявили о задержании двух агентов российской ФСБ, которые работали под прикрытием в пропагандистском агентстве "Sputnik-Азербайджан".

Впоследствии стало известно, что задержанными являются исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их, а также еще пятерых россиян, во вторник взяли под стражу.

Задержания произошли на фоне скандала с РФ, который разгорелся после того, как в Екатеринбурге задержали более 50 выходцев из Азербайджана по нераскрытому уголовному делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году.