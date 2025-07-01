Немецкий производитель грузовиков Daimler Truck включен в российский санкционный список

Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck AG включен в российский список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства РФ от 27 июня опубликовано на портале правовой информации.

Daimler Truck AG была выделена из Daimler AG (ныне Mercedes-Benz Group AG) в 2021 году. Начиная с 2008 года, Daimler Truck был партнером КАМАЗа: владельцем миноритарной доли (15%), а затем и соучредителем СП по производству каркасов кабин для тягачей. В 2022 году Daimler Truck объявил об уходе из России, его доля в СП перешла российскому партнеру. Что касается доли в самом КАМАЗе, то последний раз компания упоминала о ней в отчете за 2022 год, отмечая, что в ходе spin-off передала пакет Daimler AG в обмен на денежное вознаграждение в €132 млн. В феврале 2024 года глава российского автопроизводителя Сергей Когогин сообщал "Ведомостям", что Daimler вышел из состава собственников КАМАЗа, не уточняя, кто стал покупателем его доли.

Среди прочего Daimler Truck производит и технику для Бундесвера.

Российский санкционный список сформирован постановлением № 851 от 11 мая 2022 года. До сих пор в нем было 32 юрлица, Daimler Truck стал 33-м. Перечень уже давно не менялся: последнее обновление было осенью 2022 года, когда список пополнил оператор германского подземного хранилища газа "Катарина" (проект, реализованный Газпромом вместе с Verbundnetz Gas AG), компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Первую версию списка составляли компании группы Gazprom Germania, в отношении которой правительство ФРГ ввело внешнее управление (а затем национализировало), а также владелец польского участка газопровода "Ямал - Европа" EuroPolGaz.

С фигурантами санкционного списка запрещено совершать сделки (в том числе заключать внешнеторговые контракты), исполнять перед ними обязательства по уже совершенным сделкам, а также осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица из перечня. При этом у правительства есть полномочия выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок, сообщает Интерфакс.