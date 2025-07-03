Последнее обновление: 03.07.2025 17:55

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 9 тонн картофеля

Россельхознадзор не пропустил в Беларусь 9 тонн краснодарского картофеля.

По информации ведомства, машину с картофелем для проверки остановили в Брянской области. В ходе досмотра инспекторы установили, что 9 тонн свежего картофеля вывозись из южных регионов России без фитосанитарного сертификата, призванного подтвердить безопасность продукции в фитосанитарном отношении и ее соответствие требованиям страны-получателя.

Вывоз продукции с территории Российской Федерации был запрещен. Груз возвращен отправителю.

Виновное лицо привлечено Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.

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