Последнее обновление: 30.06.2025 14:21

Полиция Азербайджана проводит спецоперацию в офисе Sputnik

В настоящее время в офисе информационного агентства Sputnik-Азербайджан проходит спецоперация.

По данным Report, правоохранительные органы установили контроль над помещением агентства.

Соответствующую информацию редакции сайта подтвердили и в МВД.

Отметим, что ранее деятельность Sputnik-Азербайджан была официально приостановлена решением соответствующих органов.

Однако, как стало известно, несмотря на официальный запрет, агентство продолжало функционировать в обычном режиме, а его сотрудники регулярно появлялись на рабочих местах.



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