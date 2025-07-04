РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными

4 июля в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Об этом заявило Минобороны РФ.

«Взамен передана группа военнопленных ВСУ», - говорится в пресс-релизе.

Президент Украины Владимирский Зеленский подтвердил очередной обмен пленными.

По его словам, многие из вернувшихся находились в российском плену с 2022 года.

"Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая и Мариупольская области, Луганская, Харьковская, Херсонская области. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - сообщил президент Зеленский.

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, особенность этого обмена в том, что удалось вернуть защитников, которых в РФ приговорили к длительным срокам заключения. Домой вернулись и военные, считавшиеся пропавшими без вести.

Это уже восьмой этап масштабного обмена, который начался 9 июня.

Стороны не называют число участников обмена военнопленными.