Россия и Украина провели обмен военными по формуле 175 на 175

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными по формуле 175 на 175.

"19 марта 2025 года в результате переговорного процесса <...> возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Украине также "в качестве жеста доброй воли" переданы 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Что касается российских военных, то сейчас они находятся в Беларуси, потом их доставят в РФ для "лечения и реабилитации".

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.

Украина пока об обмене не сообщала.

Ранее такой обмен анонсировался в сообщении Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.