Последнее обновление: 05.02.2025 17:52

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им "оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками".

Объединенные Арабские Эмираты выступили посредником при обмене военнопленных.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование