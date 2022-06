В ЕС подготовили "положительное" и "отрицательное" решения о статусе для Украины

В Европейском Союзе рассматривают два варианта развития ситуации с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

План А предусматривает, что Еврокомиссия предоставит вывод о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги, например начало переговоров, будут обусловлены проведением реформ, сообщает «Европейская правда».

План Б, который продвигают несколько столиц, предусматривает, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты". Список условий предлагают прописать в выводах Еврокомиссии, чтобы это выглядело не идеей государств-членов, а самой ЕК.

На саммите в июне в этом случае Украине сообщат, что она становится лишь "потенциальным кандидатом", а также получает юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.

Среди отдельных чиновников Еврокомиссии и среди отдельных государств-членов есть мнение, что план Б не будет "зрадой". Его даже "сливают" в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию. Так, ряд СМИ минувшей ночью распространил сообщение агентства Bloomberg с заголовком Ukraine Likely to Win Initial EU Backing for Path to Membership.

"Но в виде этой "победы" источник в ЕС рассказал журналистам именно о плане Б, который станет для Киева безусловным поражением. Об этом уже публично заявили и в правительстве, и у Зеленского. Об этом единогласно говорят украинские эксперты-реформаторы, которые направили в ЕС письмо по этому поводу, собравшее беспрецедентно широкую поддержку.

В ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Цель ее визита – объяснить лично Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита.