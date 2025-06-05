Поврежденные ж/д пути в Воронежской области отремонтировали и открыли для движения

Железнодорожное сообщение в Воронежской области, ранее приостановленное из-за обнаруженного повреждения полотна, возобновлено. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

"Железнодорожные пути, поврежденные сегодня утром на территории Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения", - написал он в своем Telegram-канале.

ФСБ РФ сообщало, что в четверг утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области. По данным ведомства, есть основания для возбуждения дела по статье о теракте.

В результате инцидента движение более двух десятков пассажирских поездов было приостановлено. Время опоздания составляет от 2 до 4 часов.