На железной дороге в Казани подожгли релейные шкафы

Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани.

По информации российских медиа, это привело задержке пяти грузовых составов.

Отмечается, что горящее оборудование обнаружили в ночь на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана. На место были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли с кинологами, однако две служебные собаки не смогли взять след злоумышленников.

На месте ЧП обнаружены зажигалка и шариковая ручка. Поиск диверсантов продолжается. Проблемой оказалось то, что на данном участке железной дороги не установлено видеонаблюдение.