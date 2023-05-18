Последнее обновление: 18.05.2023 15:52

На железной дороге в Казани подожгли релейные шкафы

Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге в Казани.

По информации российских медиа, это привело задержке пяти грузовых составов.

Отмечается, что горящее оборудование обнаружили в ночь на 18 мая на перегоне в районе станции Дербышки в Советском районе столицы Татарстана. На место были вызваны сотрудники полиции, которые прибыли с кинологами, однако две служебные собаки не смогли взять след злоумышленников.

На месте ЧП обнаружены зажигалка и шариковая ручка. Поиск диверсантов продолжается. Проблемой оказалось то, что на данном участке железной дороги не установлено видеонаблюдение.



<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование